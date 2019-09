Milhares de motociclistas pedem proteção em Fátima

Francisco Pedro Hoje às 12:17 Facebook

Apesar da instabilidade climatérica, milhares de motociclistas rumaram este domingo ao Santuário de Fátima, para participar na sexta edição da Benção dos Capacetes.

A poucos minutos do início da missa, presidida pelo bispo das Forças Armadas e de Segurança, eram muitos os que concentravam junto à zona de queima das velas, uns para agradecer, outros para pedir pelos familiares e pela proteção divina nas estradas portuguesas.

"Venho pedir proteção, para mim e para a minha família, e formular o desejo de que na estrada os motociclistas sejam respeitadores e respeitados", disse ao JN Inês Merca, 33 anos, integrada no grupo do Moto Clube do Carregado.

Presente na peregrinação dos motards pelo terceiro ano consecutivo, a engenheira alimentar reconhece que muito tem sido feito para melhorar a segurança e a convivência entre motociclistas e automobilistas, mas que é preciso percorrer um longo caminho neste domínio. "Os motards ainda são vistos como arruaceiros", sublinhou a jovem, considerando este encontro como um dos mais "emotivos" e marcante para os amantes das duas rodas.

Na homilia, o bispo D. Rui Valério destacou o sentido de união e solidariedade entre os motociclistas como "um testemunho de força", como "o antídoto mais eficaz" para curar muitos dos males da sociedade, como "a cultura do descarte". "Hoje vive-se uma sufocante atmosfera de autossuficiência" e o caminho da vida "faz-se sempre em companhia", adiantou o prelado.

Para dar corpo a este espírito solidário, a organização da Bênção dos Capacetes promove todos os anos uma campanha solidária associada à peregrinação, tendo este ano escolhido os Bombeiros Voluntários de Águas de Moura e os centros de medicina e reabilitação de Alcoitão e Vila Nova de Gaia.

Carlos Pereira, organizador da iniciativa, classificou a peregrinação deste ano como "um momento especial", uma vez que os momentos litúrgicos da missa, como o transporte do andor com a imagem de Nossa Senhora de Fátima, são assegurados por elementos dos motoclubes que participam na celebração.