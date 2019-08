Criança em estado crítico após ser atropelada em Rio Maior

Salomé Filipe Hoje às 16:47 Facebook

Uma criança com cerca de três anos está em estado crítico, depois de ter sido atropelada por um veículo ligeiro, esta terça-feira, pelas 15 horas, na EN 1 em Asseiceira, Rio Maior.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém, a vítima, inicialmente, foi dada como morta, mas as equipas de socorro presentes no local conseguiram reverter a situação e a criança encontra-se a ser transportada, "em estado crítico", para o Hospital de Santarém.

Ao local ocorreram os bombeiros de Rio Maior, a equipa médica das Caldas da Rainha e a GNR.