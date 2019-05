Mulher morre após choque entre pesado e dois carros em Alcácer do Sal

Rogério Matos Hoje às 15:53 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma mulher com cerca de 50 anos morreu esta segunda-feira numa colisão entre dois veículos ligeiros e um pesado de mercadorias na Estrada Nacional 253, perto da Comporta. Do acidente resultou ainda uma vítima com ferimentos ligeiros.

A primeira informação sobre o acidente referia a existência de duas vítimas com ferimentos graves, uma das quais a mulher que seria transportada para o Hospital Garcia de Orta por via aérea, pelo helicóptero do INEM. Porém, a vítima acabou por não resistir aos ferimentos e o óbito foi declarado no local. O helicóptero do INEM regressou à base, em Évora. A segunda vítima foi reavaliada e apresentava apenas ferimentos ligeiros.

O alerta foi dado às 12.54 horas e ao local acorreram os bombeiros voluntários de Alcácer do Sal, bem como a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Hospital do Litoral Alentejano, para onde foi transportado o segundo ferido. A GNR vai investigar as causas do acidente. O trânsito esteve cortado em ambos os sentidos e nas operações estiveram empenhados quatro viaturas e dez elementos dos bombeiros.