Morreu um dos três irmãos feridos em colisão automóvel em Palmela

Morreu um dos três irmãos feridos numa colisão automóvel que ocorreu este sábado em Palmela. Gabriel, de cinco anos, estava no Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

A vítima foi helitransportada para o hospital com a irmã, mas acabou por não resistir aos ferimentos e faleceu ao final da tarde de domingo, confirmou ao JN fonte oficial do Hospital de Santa Maria.

As duas outras crianças, raparigas com três e nove anos, sofreram ferimentos graves e continuam hospitalizadas. Uma encontra-se no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, com prognóstico reservado e em risco de vida. A outra encontra-se fora de perigo no Hospital Garcia de Orta, em Almada.

O acidente envolveu três viaturas na Estrada Nacional 5, em Rio Frio, Palmela ao final da tarde de sábado. As três crianças seguiam no banco de trás, com os pais à frente. Após o choque, o carro despistou-se e ficou imobilizada fora da estrada. Os cinco ocupantes ficaram encarcerados e tiveram que ser removidos com meios mecânicos dos bombeiros.

Os dois adultos, pais das crianças, sofreram ferimentos ligeiros e as três crianças ferimentos graves. Duas foram transportadas por helicóptero para o Hospital Santa Maria, onde o rapaz acabou por falecer, e a terceira para o Hospital de Almada. Do acidente resultou ainda um sexto ferido, com gravidade. Trata-se do condutor de um segundo carro envolvido e que permanece hospitalizado.

Um dos condutores das viaturas sinistradas abandonou o local logo após o choque, mas foi intercetado e regressou ao local, onde foi submetido ao teste de alcoolemia. O resultado foi negativo, mas o homem pode ser indiciado por omissão de auxílio. A GNR não avança se abandonou o local por ter sido quem causou o choque.

A origem da colisão é desconhecida e será agora investigadas pela GNR, que já esteve no local a fazer perícias. O alerta foi dado às 19.12 horas e mobilizou 51 elementos e 20 viaturas dos bombeiros de Águas de Moura, Pinhal Novo e Montijo, bem como a GNR e o INEM, com uma equipa de psicólogos.