Nem a covid-19 trava a "roda do vira" em Arcos de Valdevez

Centenas de pessoas juntaram-se no Campo do Trasladário a tocar, cantar e dançar. GNR esteve no local para advertir mas não identificou ninguém.

Foram chegando devagar, com pezinhos de lã, e aos poucos enchendo o Campo do Trasladário, em Arcos de Valdevez. Dezenas de pessoas, em grupos e em casais, a maioria com máscara comunitária a tapar o nariz e a boca e algumas trazendo bancos e cadeiras dobráveis, instalaram-se à espera. Passava pouco das 16 horas, começaram a ouvir-se baixinho concertinas, castanholas e reco-recos. Algumas mulheres, mais afoitas, levantaram os braços e desataram a dançar rodando sobre si próprias. Uma aqui, outra acolá. "Parece que estão com medo", comentava uma ao longe.