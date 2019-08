Jovem de 20 anos atropelado na A3

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 11:07 Facebook

Twitter

Partilhar

Um jovem de 20 anos foi atropelado, esta noite, na A3, por um veículo de matricula espanhola, onde seguiam um casal e duas crianças.

Segundo fonte dos Bombeiros de Ponte de Lima, do acidente, que ocorreu cerca das 00.55 horas, resultaram cinco feridos, sendo que a vitima do atropelamento ficou "em estado muito grave" e foi transportada para o hospital de Braga.

A família que seguia no veículo que embateu no jovem, um casal de 35 anos, uma menina com cinco e um bebé de sete meses, foi transportada para o hospital de Viana do Castelo "por precaução". Ainda de acordo com a mesma fonte, o jovem terá sofrido duplo atropelamento, por um segundo automóvel que não parou no local.

O condutor da primeira viatura, que seguia no sentido Porto-Valença, terá relatado que avistou fumo e que quando se apercebeu já tinha embatido no jovem. Supostamente este terá parado na autoestrada e encontrava-se no exterior devido a algum problema na sua viatura, que também tem matrícula espanhola.

O acidente ocorreu ao quilómetro 96 na zona de Paredes de Coura. Prestaram socorro a corporação de Bombeiros de Ponte de Lima, com três viaturas e seis operacionais, e meios do INEM.