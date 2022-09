Seca e fogos encarecem gastronomia típica

Eduardo Pinto e Madalena Ferreira Hoje às 09:32 Facebook

A escassez de alimento para o gado é a grande explicação dos produtores de vacas barrosãs e de ovelhas da serra da Estrela para a subida dos preços no consumidor, tornando a gastronomia mais cara.

No entanto, enquanto em Montalegre se garante que a carne não faltará no prato, como a famosa posta, já na serra fala-se em quebras na produção de queijo entre os 30 e os 40%. Montalegre ainda sofre de seca extrema, apesar da chuva que caiu por estes dias. A serra da Estrela foi afetada por um incêndio que deflagrou no dia 6 de agosto em Garrocho, no concelho da Covilhã e que foi dado como dominado no dia 17. As chamas chegaram aos municípios de Manteigas, Gouveia, Guarda, Celorico da Beira e Belmonte.

Serra da estrela