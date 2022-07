Casal morre quando tentava fugir dos incêndios em Murça

Óscar Queirós Hoje às 18:29, atualizado às 18:41 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem e uma mulher, com cerca de 70 anos, morreram na tarde desta segunda-feira, em Murça, quando tentavam fugir de carro dos incêndios que assolam o concelho.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, o casal ter-se-á despistado quando fugia das chamas, acabando por morrer no interior do veículo.

As vítimas eram antigos emigrantes que residiam perto da aldeia de Penabeice, na freguesia de Jou, que hoje ficou completamente rodeada pelo fogo, que já atingiu o bairro da Aboleira, em Curros, e caminha em direção a Carrazedo de Montenegro, do vizinho concelho de Valpaços.

A freguesia de Jou ficou sem eletricidade.