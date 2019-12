Casa desabou em Castro Daire 

Sandra Ferreira Hoje às 18:16 Facebook

Uma casa desabou esta quinta-feira à tarde em Codeçais, no concelho de Castro Daire. De acordo com o Comando Distrital de Socorro e Operações (CDOS) do distrito de Viseu, há suspeitas de que alguém possa estar no interior da habitação.

Os Bombeiros Voluntários de Castro Daire estão no local a retirar os escombros.

A casa desabou por causa da tempestade "Elsa", que também está a atravessar o distrito, onde o CDOS registou 204 ocorrências, relacionada com quedas de árvores e inundações.

A Câmara Municipal de Viseu encerrou os parques do Fontelo e o Parque Aquilino Ribeiro por precaução.

Os concelhos mais afetados são Viseu, S. Pedro do Sul, Oliveira de Frades e Vouzela.