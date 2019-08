Um morto e um ferido grave em acidente de trator em S. João da Pesqueira

Sandra Ferreira Hoje às 09:51 Facebook

Twitter

Partilhar

O despiste de um trator, esta manhã de sexta-feira, em Ervedosa do Douro, Espinhosa, no concelho de S. João da Pesqueira, Viseu, provocou a morte a uma mulher de 89 anos e feriu com gravidade um homem de 71 anos.

De acordo com o Centro Distrital de Operações e Socorro do Distrito de Viseu, o trator despistou-se num terreno de difícil acesso.

A vítima grave foi helitransportada para o hospital de Vila Real.

Para o local foram mobilizados os bombeiros de Ervedosa do Douro, o helicóptero do INEM, a viatura Suporte Imediato de Vida (SIV) de Moimenta da Beira e a GNR, num total de 19 elementos e 9 viaturas.