Basquetebolista gravemente ferido após choque com adversário em S. Pedro do Sul

José Ricardo Hoje às 19:59 Facebook

Twitter

Partilhar

Um jogador de basquetebol do clube Bola Basket de S. Pedro do Sul ficou gravemente ferido, durante um jogo nesta tarde de sábado, após colidir com um atleta da equipa adversária. Hérder Santos, de 25 anos, foi assistido no local e transportado para o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra de helicóptero.

"Os dois jogadores estavam a disputar uma bola e chocaram um contra o outro no meio do campo. O jogador do Bola Basket ficou no chão, não falava e não mexia as pernas", adiantou ao JN, José Pereira, comandante do Corpo Voluntário de Salvação Pública de S. Pedro do Sul.

O jovem foi assistido no local pelos bombeiros e o SIV de S. Pedro do Sul. Depois foi transportado para o Estádio da Pedreira de ambulância onde aterrou um helicóptero do INEM que o levou para Coimbra.

O comandante acredita que o atleta se terá lesionado na cervical. "É uma lesão grave", adiantou ainda. Segundo fonte hospitalar, Hélder Santos está "consciente, orientado e estável".

O acidente aconteceu, por volta das 16.30 horas, quando faltavam apenas sete minutos para o final da partida, que se disputava no pavilhão municipal de S. Pedro do Sul . O Bola Basket vencia o encontro frente ao Fides Gondobasket por 68-33. Após o incidente, o jogo do campeonato nacional segunda divisão de basquetebol foi dado como terminado.

"Os jogadores de ambas as equipas ficaram muito abalados então os treinadores e dirigentes dos clubes decidiram dar por terminada a partida", disse ao JN o presidente da Associação de Basquetebol de Viseu, Jorge Duarte.

Apesar das tentativas o JN não conseguiu chegar à fala com o dirigente do clube, mas nas redes socias Rui Chã Madeira revelou que "no momento do embarque, segundo informações reportadas, o atleta encontra-se estável, portanto, neste momento não existem mais informações a anunciar", escreveu.

PUB

"O clube agradece a rapidez e o cuidado na prestações dos cuidados necessários pelo INEM sediado na nossa cidade, pela Corporação de Bombeiros de Salvação Pública e pelos colaboradores da Câmara Municipal de São Pedro do Sul", concluiu Rui Chã Madeira.

O atleta também integra a seleção nacional de basquetebol para pessoas com deficiência.