Condutora atingida por árvore sofre ferimentos graves em Tondela

Uma mulher de 75 anos ficou, esta segunda-feira de manhã, gravemente ferida na sequência da queda de uma árvore em cima do carro que conduzia, no concelho de Tondela.

Segundo Nuno Pereira, a viatura circulava no sentido Carregal do Sal -- Tondela, na Estrada Regional 230, quando a árvore caiu, devido ao vento forte que se sente na região.

"Quando os bombeiros chegaram ao local, a vítima estava em paragem cardiorrespiratória, mas a situação foi revertida", explicou o comandante, acrescentando que a mulher foi depois transportada para o hospital de Viseu, encontrando-se com prognóstico reservado.

Durante a manhã, o vento forte provocou a queda de árvores em vários concelhos do distrito de Viseu, como Mortágua, Nelas, Santa Comba Dão, Penalva do Castelo, Mangualde, Castro Daire, Carregal do Sal, Viseu e Tondela.

Catorze distritos de Portugal continental estão hoje sob aviso amarelo devido à previsão de vento moderado a forte de norte/nordeste, por vezes com rajadas até 80 quilómetros por hora, podendo atingir os 110 quilómetros por hora nas terras altas.

Nos distritos de Bragança, Évora, Faro, Vila Real, Setúbal, Lisboa, Leiria, Beja e Portalegre, o aviso amarelo vai estar em vigor até às 18:00 de hoje, e em Viseu, Guarda, Castelo Branco e Coimbra até às 12:00 de terça-feira.

O aviso amarelo traduz situações de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.