Colisão mata jovem de 19 anos no antigo IP5 em Vouzela

Uma jovem, de 19 anos, morreu e outras quatro pessoas ficaram feridas, uma delas com gravidade, sequência de uma colisão entre dois carros no antigo ​​​​​​​IP5, na zona de Vouzela, no distrito de Viseu.

O acidente ocorreu às 13.33 horas, segundo informações avançadas ao JN pelo Comando Distrital de Operações de Socorro de Viseu. A estrada está cortada ao trânsito desde as 14 horas, de acordo com a mesma fonte.

A vítima mortal era passageira de um dos carros envolvidos no desastre. O ferido mais grave seguia ao volante desse veículo. Os três feridos ligeiros, são um casal com um filho menor.

"A rapariga apresentava vários ferimentos, foi assistida no local, mas não foi possível reverter a situação", contou Joaquim Tavares, Comandantes dos Bombeiros Voluntários de Vouzela, acrescentando que os feridos foram todos transportados para o Hospital de Viseu.

A colisão aconteceu ao quilómetro 72, na subida para a Penoita, depois nó de Tondela. Segundo os bombeiros, "o acidente numa altura em que chovia bastante".

"Um dos carros bateu na traseira do outro, possivelmente vinha em sentido contrário e entrou em despiste e abalroou o outro", explicou Joaquim Tavares, salientando que cabe às autoridades investigar as circunstâncias da ocorrência.

Nas operações de socorro estão envolvidos 21 operacionais dos Bombeiros de Vouzela, INEM e GNR, auxiliados por nove veículos.