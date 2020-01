Angola prepara mandado de captura internacional de Isabel dos Santos

Nelson Morais e Nuno Miguel Ropio Hoje às 07:49 Facebook

Procurador-geral angolano, que está esta quinta-feira em Lisboa para troca de informações, ameaça recorrer à força se Isabel dos Santos não se apresentar voluntariamente.

A empresária Isabel dos Santos deverá ser alvo de um mandado de captura internacional, caso não se apresente voluntariamente perante a justiça de Angola, que a constituiu como arguida na quarta-feira. O cenário foi traçado pelo procurador-geral da República de Angola, Hélder Pitta Grós, antes de viajar para Lisboa, onde se reúne, hoje à tarde, com a sua homóloga portuguesa, Lucília Gago para troca de informações.

Ainda em Luanda, Hélder Pitta Grós afirmou que, no inquérito aberto por força de uma denúncia do presidente do conselho de administração da Sonangol, Carlos Saturnino, foram constituídas como arguidas outras quatro pessoas, além de Isabel dos Santos, que estão fora de Angola. São elas Sarju Raikundalia, ex-administrador financeiro da referida empresa petrolífera, e três portugueses: Mário Leite da Silva, apresentado como braço-direito de Isabel dos Santos; Paula Oliveira, amiga da empresária; e ainda Nuno Ribeiro da Cunha, diretor do EuroBic.

"Neste momento, a preocupação é notificar e fazer com que venham voluntariamente à justiça", declarou o procurador-geral, para avisar que, se os cinco referidos arguidos não tomarem a iniciativa de se apresentarem em Angola, o Ministério Público terá de recorrer aos instrumentos legais disponíveis, entre os quais está a emissão de mandado de captura internacional.

