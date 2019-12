Ao minuto: A noite eleitoral no Reino Unido

Hoje às 21:41 Facebook

Acompanhe, minuto a minuto, toda a noite eleitoral no Reino Unido até aos resultados finais, esperados só na madrugada de sexta-feira. De um lado, o Partido Conservador, do primeiro-ministro Boris Johnson, tenta recuperar uma maioria absoluta. Do outro, o Partido Trabalhista, do candidato Jeremy Corbyn, tenta travar o acordo negociado com Bruxelas para completar o processo de saída da UE até 31 de janeiro, prometendo renegociar os termos e submeter o resultado a referendo.