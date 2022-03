Mariana Albuquerque, Rita Salcedas e Sandra Alves Hoje às 07:26, atualizado às 07:42 Facebook

Um mês depois do início da ofensiva russa, que já matou pelo menos 977 pessoas, 81 das quais crianças, os líderes mundiais vão reunir-se em Bruxelas para uma cimeira de emergência da NATO. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, vai participar no encontro e já pediu ao Mundo que vá para a rua, com símbolos ucranianos, em defesa da paz e da vida.