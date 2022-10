Ataques russos a cidades ucranianas causaram 19 mortos

JN/Agências Hoje às 09:14 Facebook

Pelo menos 19 pessoas morreram e outras 105 ficaram feridas nos ataques russos realizados na segunda-feira a diversas cidades na Ucrânia, segundo um novo balanço divulgado esta terça-feira.

"De acordo com dados preliminares, 19 pessoas morreram e 105 ficaram feridas", informou o serviço estatal para situações de emergência, na rede social Telegram.

O balanço anterior, divulgado na noite de segunda-feira, indicava 14 mortos e 97 feridos nos bombardeamentos russos a várias cidades ucranianas, incluindo Kiev, que desde o final de junho não sofria ataques.

Além de Kiev, Lviv, Dnipro, Zaporíjia, Sumi, Kharkiv e Jytomyr e outras cidades foram atingidas por mísseis russos, na segunda-feira.

Mais de 300 localidades ficaram sem eletricidade em todo o país na sequência destes ataques, que visaram também as centrais elétricas.

Esta terça-feira de manhã, um novo ataque russo atingiu a cidade de Zaporíjia, no sul do país, que tem sido atingida por bombardeamentos russos nas últimas semanas. Doze mísseis do tipo S-300 atingiram infraestruturas civis, matando uma pessoa, segundo o serviço estatal para situações de emergência.

O presidente russo, Vladimir Putin, justificou esses "maciços" bombardeamentos pelo ataque "terrorista" cometido no sábado por Kiev contra a ponte que liga o território russo à Crimeia (sul), península ucraniana anexada por Moscovo em 2014.

O primeiro-ministro ucraniano, Denys Shmygal, disse que onze grandes infraestruturas foram danificadas em oito regiões, além da capital.

A Ucrânia anunciou que interromperá as suas exportações de eletricidade para a Europa após esses ataques, pois os cortes de energia estão a afetar muitas regiões.