Desapareceu avião russo com 28 pessoas a bordo

As autoridades russas perderam o contacto com um avião de passageiros AN-26, com 28 pessoas a bordo, na península de Kamchatka, no extremo oriental da Rússia.

O aparelho, uma aeronave turbo-hélice bimotor, tinha saído da cidade russa de Petropavlovsk-Kamchatsky, na península de Kamchatka, com destino à localidade de Palana, de acordo com as agências russas Interfax e RIA Novosti.

"O avião cessou a comunicação via rádio quando estava prestes a aterrar. Não informou de quaisquer problemas a bordo", disse uma fonte dos serviços de emergência regionais, citada pela agência oficial TASS.

Segundo a mesma fonte, a aeronave pode ter caído no Mar de Okhotsk, quando executava a manobra de aproximação ao aeródromo de Palana.

As autoridades regionais estão a organizar equipas de busca para localizar o avião, que estava em funcionamento desde 1982 e cuja licença deveria expirar a 30 de agosto.

Dois helicópteros foram mobilizados para as buscas.

De acordo com as agências russas, a bordo seguiam, além dos seis membros da tripulação, 22 passageiros, incluindo duas crianças.

A manutenção técnica deficiente e a falta de regulamentos de segurança já provocaram vários acidentes no setor da aviação russo.

O último acidente grave registou-se em maio de 2019, quando um avião Sukhoi Superjet, pertencente à companhia aérea nacional Aeroflot, foi forçado a aterrar, explodindo na pista de um aeroporto de Moscovo e matando 41 pessoas.

Em fevereiro de 2018, um aparelho AN-148, da Saratov Airlines, despenhou-se pouco depois da descolagem, perto de Moscovo, matando as 71 pessoas a bordo. Uma investigação determinou que um erro humano esteve na origem do acidente.

O transporte aéreo na Rússia também está sujeito a condições de voo frequentemente difíceis, em áreas remotas do Ártico e do extremo oriente.