Avião despeja combustível sobre crianças ao fazer aterragem de emergência

Um avião comercial de passageiros despejou combustível sobre várias escolas, na terça-feira, enquanto fazia uma aterragem de emergência no aeroporto de Los Angeles, Estados Unidos.

O aparelho da Delta Airlines teve de regressar ao aeroporto do qual tinha descolado devido a um problema mecânico. A companhia aérea admitiu, em comunicado, que o avião libertou combustível para reduzir o peso da aeronave na aterragem.

Pelo menos 60 pessoas, a maior parte crianças, foram assistidas por irritação cutânea e problemas respiratórios, não havendo casos graves a registar, avança a BBC. As vítimas têm ligação a pelo menos seis escolas das proximidades. Numa escola primária na cidade de Cudahy, a 26 quilómetros do aeroporto, duas turmas estavam no recreio quando o combustível foi libertado. "Estou muito chateada. Esta é uma escola primária, há crianças pequenas aqui", disse ao "Los Angeles Times" a autarca local, Elizabeth Alcantar.

As regras estipuladas pela autoridade norte-americana de aviação estipulam que o combustível dos aviões pode ser despejado em aterragens de emergência, mas apenas quando estiverem reúnidas determinadas condições.

"A Administração Federal de Aviação está a investigar minuciosamente as circunstâncias por detrás deste incidente. Existem procedimentos especiais para o despejo de combustível dirigidas a aeronaves que operam dentro e fora de qualquer aeroporto principal dos EUA", indicou uma porta-voz da autoridade à agência Reuters, acrescentando que se exige que o combustível seja despejado sobre "áreas despovoadas designadas, geralmente em altitudes mais altas, para que o combustível atomize [se reduza a átomo] e se disperse antes de atingir o solo".

A BBC escreve que muitos aviões, especialmente os que são usados para grandes voos, descolam com mais peso do que o limite máximo permitido para aterragem, devido à quantidade de combustível que transportam, sendo esse peso reduzido à medida que o combustível é consumido durante o voo.

Mas quando, por alguma razão, o voo tem de ser interrompido, o avião ainda pode estar muito pesado para pousar em segurança. É nessa situação que o piloto pode tomar a rara decisão de despejar combustível e reduzir rapidamente o peso do aparelho. Apenas alguns aviões têm essa capacidade, concretizada através de válvulas nas asas, que permitem que o combustível seja bombeado numa quantidade específica.