Biden diz que sistema bancário norte-americano é "sólido"

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou, nesta segunda-feira, que os "americanos podem confiar na solidez do sistema bancário", após a turbulência causada pelo colapso, na sexta-feira, do banco californiano SVB.

"Os vossos depósitos estarão disponíveis quando necessitarem deles", declarou Biden, falando na Casa Branca.

O Presidente disse ainda que os contribuintes não serão chamados a contribuir para as perdas de uma falência bancária, apelando ao Congresso para "reforçar" a regulação do setor, que foi apertada após a falência do Lehman Brothers, em 2008, mas depois aliviada por Donald Trump, antecessor de Biden.

"Não vamos parar" e "faremos tudo o que for necessário" para que os norte-americanos confiem que o sistema bancário é sólido, disse Biden, numa altura em que a confiança é essencial para garantir um contágio em grande escala dos problemas do Silicon Valley Bank (SVB).

Biden disse ainda que os investidores e acionistas não estarão protegidos das perdas.

Com sede em Santa Clara, na Califórnia, o Silicon Valley Bank era especializado no setor tecnológico e fazia negócios principalmente com empresas emergentes.

No domingo, as autoridades norte-americanas anunciaram que iriam garantir a retirada de todos os depósitos do banco californiano falido e disseram que vão também permitir o acesso a todos os depósitos de outro estabelecimento, o Signature Bank, que foi encerrado pelo regulador.

Além disso, a Reserva Federal (Fed) - banco central norte-americano - comprometeu-se a emprestar os fundos necessários a outros bancos para que possam responder aos levantamentos dos seus clientes.

Londres anunciou, por seu lado, que a sucursal britânica do SVB tinha sido vendida ao gigante bancário britânico HSBC, por uma libra simbólica.

"Os clientes do SVB do Reino Unido podem aceder aos seus depósitos e serviços bancários normalmente a partir de hoje", afirmou o Tesouro britânico.

A situação do SVB ilustra as perturbações de todo o sistema bancário norte-americano face ao endurecimento da política monetária seguido pela Fed.

A subida das taxas de juro nos Estados Unidos tem levado os clientes a colocarem o seu dinheiro em produtos financeiros que garantem melhor rendimento do que as contas correntes, secando uma fonte crucial para o setor das novas tecnologias.

Essa vaga de levantamentos bancários colocou grandes dificuldades a três bancos na semana passada: o SVB, o Signature Bank, mas também o Silvergate Bank, um banco mais pequeno e conhecido por ter ligações privilegiadas com o meio das criptomoedas.

As autoridades norte-americanas tentam agora encontrar um comprador para o SVB o mais rapidamente possível.