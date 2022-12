Biden expressa pesar pelos mortos na tempestade e promete apoio a Nova Iorque

JN/Agências Hoje às 00:21 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente dos EUA, Joe Biden, expressou esta segunda-feira os seus sentimentos pelos mortos na tempestade Elliot, que já causou mais de 50 mortos nos últimos dias.

Biden telefonou à governadora de Nova Iorque, Kathy Hochul, para lhe oferecer apoio na resposta à destruição que a tempestade causou no Estado, que regista cerca de metade das mortes.

Biden falou com Hochul, para obter "informação atualizada sobre o clima invernoso extremo que atinge Noiva Iorque".

PUB

Na ocasião, prometeu à governadora "os recursos necessários" para superar a situação.

Causada por uma frente fria ártica, a tempestade tem afetado os EUA, desde a zona dos Grandes Lagos, na fronteira com o Canadá, até ao Rio Bravo, ou Rio Grande, na fronteira com o México, afetando cerca de 60% da população dos Estados Unidos.

O número de mortes no Estado nova-iorquino, epicentro da destruição verificada, acende a 27, dos quais 18 só na cidade de Buffalo.

Hochul tinha pedido à Casa Branca que declarasse o noroeste do Estado como zona de catástrofe, durante uma conferência de imprensa em Buffalo, para recuperar da destruição provocada pela tempestade.

A governadora acrescentou que, embora a situação tenha melhorado, ainda se espera que caiam entre 15 e 30 centímetros de neve no sul do condado de Erie, cuja capital é Buffalo.

"A situação não é tão má como nos dois últimos dias, mas continua a ser perigosa para se estar na rua. Fiquem em casa amanhã", terça-feira, afirmou.

De acordo com as autoridades locais, hoje havia 12 mil casas sem eletricidade em Buffalo, onde quatro subestações elétricas ficaram com danos devido à passagem da tempestade.

Segundo o autarca de Buffalo, Byron Brown, tem havido saques na cidade, onde foram detidas algumas pessoas.

As temperaturas muito abaixo do normal para a época que atingiram todos os Estados norte-americanos vão manter-se durante a semana, obrigando ao cancelamento de voos e deixando as estradas perigosas para circulação, além de terem levado a um corte de energia em quase 1,7 milhões de casas e empresas.

Hoje, a temperatura continuou muito fria em grande parte do leste dos Estados Unidos, mas "verifica-se uma tendência de moderação a partir de terça-feira", avançou o Serviço Nacional de Meteorologia.

Segundo este serviço, ainda "é perigoso" viajar em algumas estradas, devido à neve, mas as condições deverão melhorar nos próximos dias.

Em várias cidades da costa leste e até no estado da Florida, conhecido pela temperatura amena, os termómetros marcaram mínimas que não eram atingidas desde há várias décadas.

A cidade de Nova Iorque alcançou uma temperatura mínima de -10,5° Celsius (C) no dia de Natal, o que não acontecia desde 1872, enquanto Washington, a capital dos EUA, esteve com -10°C naquele que foi o Natal mais frio desde 1983 e Tampa, na Florida, chegou a marcar temperaturas abaixo de zero, o que não acontecia desde 1966.