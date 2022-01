Bolsonaro no hospital com suspeita de obstrução intestinal

JN Hoje às 09:26, atualizado às 11:00 Facebook

O presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, foi internado esta segunda-feira com suspeita de obstrução intestinal.

Bolsonaro deixou o Forte Marechal Luz, em São Francisco do Sul, onde esteve hospedado na passagem de ano, por volta da meia-noite de domingo (hora local), a bordo de um helicóptero da Força Aérea Brasileira. Seguiu até Joinville, onde embarcou para São Paulo, a partir de onde foi transportado para um hospital, ao início da madrugada desta segunda-feira, avança o portal de notícias brasileiro G1.

De acordo com o médico que operou Bolsonaro na sequência de um ataque à faca que sofreu em setembro de 2018, e que acompanha a evolução do caso desde então, o presidente brasileiro foi levado ao hospital por sentir dores abdominais, havendo suspeita de uma nova obstrução intestinal. O clínico - que se encontra ausente do país e cujas declarações se baseiam para já nos relatos que lhe chegam da equipa que está a acompanhar Bolsonaro no hospital - não acredita, no entanto, que seja precisa uma nova cirurgia.

Desde que foi vítima de uma facada durante a campanha eleitoral de 2018, o presidente brasileiro já passou por quatro cirurgias relacionadas com o incidente, além de outros dois procedimentos sem ligação ao episódio em causa: a retirada de um cálculo na bexiga e uma vasectomia. Em julho, foi também hospitalizado devido a soluços persistentes.