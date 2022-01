Castelo insuflável levanta voo com o vento e mata menina de 8 anos

Paulo Lourenço Hoje às 15:27 Facebook

Uma menina de oito anos faleceu, na madrugada desta quarta-feira, horas depois de sofrer um grave acidente quando brincava com outras crianças num castelo insuflável numa "Feira de Reis", na localidade de Mislata, na Comunidade Valenciana. O equipamento levantou voo com uma forte rajada de vento, projetando os menores para o solo. Há ainda mais oito feridos, um dos quais, uma menina de 4 anos, em estado grave.

A tragédia aconteceu por volta das 20 horas (19 em Portugal) de terça-feira, quando as crianças brincavam no brinquedo insuflável. Num vídeo filmado por um popular, que circula nas redes sociais, é possível ver o momento exato em que uma forte rajada de vento levanta por completo o castelo, que acaba na vertical.

De acordo com as equipas de socorro, a menina de 8 anos terá sido projetada e batido de forma violenta com a cabeça no solo. Ainda foi transportada com vida para o hospital, mas viria a falecer durante a madrugada.

Já a outra menina, de 4 anos, foi atirada contra uma das tendas da feira. De acordo com a imprensa espanhola desta quarta-feira permanece internada num hospital de Valência, com prognóstico muito reservado.

Noemi, uma jovem de 24 anos residente em Mislata, conta que estava a passear o cão quando se apercebeu que o castelo havia sido arrancado do solo pelo vento muito forte que soprava aquela hora. Aproximou-se e conta que houve necessidade de cortar as lonas do brinquedo para verificar se sob este havia mais crianças.

As outras crianças choravam e pediam ajuda

"Vi como aquilo se virou e as crianças foram projetadas para o outro lado. A menina maior estava caída no chão, levantavam-lhe a mão, mas ela não respondia. Os outros choravam e pediam ajuda até chegarem as ambulâncias", conta Noemi, citada pelo diário "Las Provincias".

A Polícia espanhola anunciou já a abertura de uma investigação para apurar as causas do trágico acidente. Entretanto, a Câmara Municipal de Mislata - um subúrbio da cidade de Valência, com cerca de 44 mil habitantes - anunciou três dias e luto e cancelou todas as festas de Reis, incluindo o desfile alegórico que teria lugar na tarde desta quarta-feira.

O Dia de Reis, celebrado esta quinta-feira, assume grande importância em Espanha, até porque a maioria das famílias oferece os presentes às crianças à meia-noite da véspera, ao contrário do que acontece em Portugal, onde a tradição dita que isso aconteça na véspera de Natal.

Por este motivo são muitas as cidades do país vizinho que organizam "Feiras de Reis", com brinquedos, animação e desfiles alegóricos por estes dias.