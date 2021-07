Patrícia Martins Hoje às 11:38 Facebook

O Dubai está a utilizar drones para fazer descargas elétricas nas nuvens e conseguir formar chuva falsa, para combater a onda de calor que tem registado temperaturas de 50ºC.

Segundo avança o jornal britânico "Independent", o Centro Nacional de Meteorologia dos Emirados Árabes Unidos usou a nova tecnologia desenvolvida por investigadores da Universidade de Reading, no Reino Unido, para que drones autónomos aumentem a precipitação do país do Médio Oriente, num momento em que atinge temperaturas muito elevadas.

O serviço meteorológico divulgou, no domingo, um vídeo que mostra os resultados desta operação. As chuvas fortes criadas pelo Centro Nacional de Meteorologia do país causaram condições difíceis de circulação nas estradas da cidade de Ali Ain e levou à formação de lençóis de água ao lado das estradas.

Maarten Ambaum, investigador que participou na criação da nova tecnologia, referiu à emissora britânica BBC que os Emirados Árabes Unidos têm nuvens suficientes para criar condições ideais à precipitação, acrescentando que "quando as gotículas se juntam e são grandes o suficiente, elas acabam por cair como chuva".

Os Emirados Árabes Unidos apresentam uma média de precipitação anual muito baixa, o que levou ao país a investir cerca de 15 milhões de dólares em nove projetos diferentes dedicados à precipitação do país.