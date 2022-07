Costa do Marfim anuncia nova descoberta de petróleo e gás natural

JN/Agências Hoje às 16:11 Facebook

Twitter

Partilhar

A Costa do Marfim, que pretende tornar-se em 2023 um "importante" produtor de petróleo, anunciou esta quinta-feira uma nova descoberta de petróleo e gás natural pela gigante italiana de hidrocarbonetos Eni, aumentando as reservas anunciadas em 25% no ano passado.

Em setembro de 2021, o país anunciou a "grande descoberta" pela Eni e a sua parceira costa-marfinense Petroci Holding, de um depósito designado "Baleine" com alto potencial: 2 mil milhões de barris de petróleo bruto e 2,4 biliões de pés cúbicos de gás natural.

A nova descoberta, num bloco adjacente ao primeiro, ao largo da costa leste do país, "aumenta em cerca de 25% as reservas inicialmente anunciadas do referido depósito", segundo um comunicado do Ministério das Minas, Petróleo e Energia.

As reservas passam agora para 2,5 mil milhões de barris de petróleo bruto e 3,3 biliões de pés cúbicos de gás natural.

Até agora, a Costa do Marfim tem sido um modesto produtor de hidrocarbonetos, produzindo cerca de 30.000 barris por dia, mas em dezembro passado o Presidente Alassane Ouattara disse que o seu país se tornaria um "importante produtor" de petróleo.

A entrada em produção do depósito "Baleine" deve começar no primeiro semestre de 2023.

Além da Eni, várias empresas internacionais, como a Total ou a Tullow Oil, anunciaram grandes descobertas no país nos últimos anos.