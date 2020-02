Dez casos de coronavírus num navio de cruzeiro em Tóquio

Hoje às 09:05 Facebook

Pelo menos 10 passageiros de um navio de cruzeiro, que as autoridades japonesas tinham colocado sob quarentena, estão infetados pelo novo coronavírus, anunciou a televisão nipónica NHK citando o Ministério da Saúde do Japão.

As autoridades tinham decidido colocar sob quarentena o navio "Diamond Princess", que chegara à baía de Yokohama, perto de Tóquio, na noite de segunda-feira, com 3711 pessoas a bordo.

Entre os passageiros há dois residentes em Hong Kong: um homem de 80 anos e uma mulher de 60, que "estão agora sob observação", disse o chefe do Centro de Prevenção e Controlo de Doença, Lam Chong.

A decisão de procurar casos de contaminação a bordo foi tomada depois de se saber que a pneumonia viral tinha sido detetada, em Hong Kong, num antigo passageiro deste navio.

O número de mortos provocados pelo novo coronavírus, designado 2019-nCoV, subiu para 490, com 64 mortes registadas na China nas últimas 24 horas, anunciaram as autoridades de saúde de Pequim.

De acordo com as autoridades chinesas, o número total de pessoas infetadas com o novo coronavírus, detetado em dezembro de 2019 na cidade de Wuhan, capital da província de Hubei, no centro do país, colocada, entretanto, sob quarentena, aumentou para 24.324.