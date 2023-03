Dois administradores escolares baleados em escola secundária nos EUA

JN/Agências Hoje às 00:13 Facebook

Dois administradores escolares foram atingidos a tiro numa escola secundária de Denver esta quarta-feira de manhã, depois de uma arma de fogo ter sido encontrada durante uma revista a um aluno, adiantaram as autoridades norte-americanas.

O jovem suspeito está em fuga e a arma não foi recuperada no imediato após o tiroteio na East High School, destacou o chefe de polícia, Ron Thomas, citado pela agência Associated Press (AP).

O tiroteio ocorreu por volta das 10 (16 horas em Portugal), numa zona longe das salas de aula, enquanto o aluno era alvo de uma revista diária que faz parte de um "plano de segurança", explicaram as autoridades.

Um dos administradores ficou gravemente ferido e foi sujeito a uma intervenção cirúrgica, enquanto a segunda vítima estava estável, referiu Ron Thomas.

A polícia sabe a identidade do suspeito e estava confiante de que iria proceder à sua detenção, acrescentou.

"Obviamente está armado, perigoso e disposto a utilizar a arma, como descobrimos esta manhã", alertou o presidente da autarquia de Denver, Michael Hancock, alertando a comunidade enquanto decorrem as buscas.

No início do mês, alunos desta escola faltaram às aulas e marcharam para o Capitólio do Estado do Colorado, para exigir leis de armas mais rígidas, após a morte de um colega que foi baleado enquanto estava sentado num carro perto da escola.

O suspeito do tiroteio de quarta-feira foi transferido de outro distrito para a East High School, explicou o superintendente das escolas de Denver, Alex Marrero.

As autoridades não revelaram o motivo pelo qual o estudante estava sujeito a revistas diárias.

A escola, não muito longe do centro da cidade, perto de uma rua movimentada que atravessa a cidade, foi encerrada enquanto a polícia investigava o tiroteio.

A escola pública de Denver confirmou que as vítimas eram administradores.

Centenas de pais fizeram fila ao longo de uma estrada perto da escola, após o local ter sido isolado pela polícia.

Esta quarta-feira foi o segundo aniversário do tiroteio que causou dez mortos num supermercado em Boulder, Colorado.