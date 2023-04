Dois mil convidados para a coroação de Carlos III. Saiba quem vai e quem fica de fora

JN/Agências Hoje às 14:26 Facebook

A coroação de Carlos III terá cerca de dois mil convidados, bem menos que os oito mil que lotaram a Abadia de Westminster para a coroação da sua mãe, em 1953. Isto é o que se sabe no momento sobre os presentes e ausentes.

Presença confirmada

- O príncipe Harry, filho mais novo do rei, que se distanciou da maioria dos membros da família após renunciar ao cargo e criticar publicamente a monarquia, confirmou que comparecerá após meses de negociações com o Palácio de Buckingham. Não estará acompanhado de Meghan, que ficará na Califórnia com os filhos.

- Líderes mundiais como Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, e os chefes de Estado de França, Emmanuel Macron, da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, da Polónia, Andrzej Dudam, e das Filipinas, Ferdinand Marcos Jr, estarão presentes.

- O presidente brasileiro Lula da Silva também confirmou presença, tal como o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, e a sua mulher, Akshata Murthy, juntamente com membros do Governo.

- Representantes da sociedade civil britânica homenageados pela monarquia, incluindo o estudante inglês Max Woosey, que dormiu numa barraca do jardim durante três anos para arrecadar dinheiro para caridade, e Richard Thomas, que entregou milhares de medicamentos a doentes durante os confinamentos da covid-19.

- Quatrocentos jovens de organizações apoiadas pela família real.

- Membros de outras monarquias como os Reis Felipe VI e Letizia, de Espanha, príncipes Frederico e Maria da Dinamarca, príncipes Fumihito e Kiko, do Japão, príncipes Albert II e Charlene do Mónaco, rei Abdullah II e rainha Rania, da Jordânia.

- Cerca de 80 membros das câmaras baixa e alta do Parlamento britânico.

- Tom Parker Bowles e Laura Lopes, filhos do primeiro casamento da rainha Camilla.

Ausentes ou não convidados

- O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, será representado pela mulher, a primeira-dama Jill Biden. De acordo com autoridades britânicas e americanas, é a continuação de um precedente, já que nenhum presidente dos EUA compareceu à coroação de um soberano britânico.

A Casa Branca insistiu que a ausência de Biden, conhecido pelas raízes irlandesas, "não é uma desconsideração". O presidente e o rei têm um "bom relacionamento" e Biden aceitou o convite de Carlos para fazer uma visita de Estado ao Reino Unido.

- Meghan Markle permanecerá na Califórnia com os filhos Lilibet e Archie, cujo quarto aniversário coincide com o dia da coroação.

- A maioria dos duques britânicos. Estes costumavam comparecer vestidos com trajes de coroação e coroas, mas foram afetados pelo desejo de Carlos III de que a lista de convidados fosse "meritocrática e não aristocrática".

- O duque de Rutland expressou a deceção ao jornal "Daily Mail". Foram "famílias como a minha que sustentaram a família real por mais de mil anos", explicou.

- As esposas dos parlamentares britânicos também não foram convidadas.

- Sarah Ferguson, ex-mulher do príncipe André, irmão do rei, com quem ainda mora na propriedade da família real em Windsor e que repetidamente envergonhou a monarquia, também não recebeu convite.

- Lady Pamela Mountbatten, filha do tio-avô e mentor de Carlos III, o conde Mountbatten de Mianmar, que foi dama de honor no casamento de Isabel II com Filipe em 1947, também não comparecerá.