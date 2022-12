"É sério". Forte tempestade atinge mais de 70% dos americanos

JN com AFP Hoje às 16:54 Facebook

Uma tempestade de inverno de rara intensidade está a afetar mais de 240 milhões de pessoas nos Estados Unidos. No Canadá, os termómetros baixaram aos -53°C. Nas redes sociais, multiplicam-se vídeos do "desafio da água a ferver".

Uma tempestade de inverno de rara intensidade está a afetar os Estados Unidos nesta sexta-feira, causando o corte de estradas e encerramento de aeroportos em grande parte do país, numa altura de deslocações devido às celebrações do Natal.

"Mais de 240 milhões de pessoas (mais de 70% da população) estão afetadas por alertas meteorológicos", informou o Serviço Meteorológico Nacional (NWS, na sigla em inglês) no seu boletim diário.

O frio intenso impulsionou o "desafio da água a ferver" e nas redes sociais multiplicam-se os vídeos em que pessoas lançam água muito quente para o ar para vê-la cristalizar de imediato.

-13 Degrees here just south of Denver, cold enough to freeze (vaporize) boiling water when it comes in contact with the Air. #cowx #cold #Elliott #WinterStorm pic.twitter.com/KgD2ZOAgQW - ETrainSquid (@baugh_elliot) December 22, 2022

This is what happens when the air temperature is -11°F (-24°C) with a windchill of -36°F (-38°C). Boiling water turns into steam almost instantly and then crystallizes into ice and snow particles. #PolarVortex #PolarVortex2022 #Elliott #ArcticBlast pic.twitter.com/jiGfTqsD7W - OutofLeftField (@LeftOutof) December 23, 2022

"Por favor, levem esta tempestade extremamente a sério", pediu o presidente Joe Biden, na quinta-feira. "Encorajo todos (...) a ouvirem os avisos locais. É sério".

No estado de Oklahoma, duas pessoas morreram na estrada, na quinta-feira. A Associação Automobilística Americana (AAA) estima que mais de 112 milhões de pessoas farão deslocações superiores a 80 km entre esta sexta-feira e 2 de janeiro, a maioria em automóveis.

Driving ban is now in effect for all of Erie county and this is why. #buffalo #blizzard pic.twitter.com/qWUUxllro2 - BuffaloWeather (@weather_buffalo) December 23, 2022

Mais de 3290 voos foram cancelados e os aeroportos mais afetados são os de Seattle, Nova Iorque, Detroit, Chicago e Denver. Na quinta-feira, cerca de 10% dos voos não se realizaram, segundo informou o secretário de Transporte, Pete Buttigieg.



Costas geladas

Vários estados declararam estado de emergência, incluindo Nova Iorque, Oklahoma, Kentucky, Geórgia e Carolina do Norte.

O fenómeno estende-se "da fronteira canadiana ao Rio Grande (na fronteira com o México)", e da costa do Pacífico, no noroeste, à costa do Atlântico, no leste, apontam os meteorologistas americanos.

It"s snowing this morning in Cape Cod!

Main Street, Orleans.#capecod #snow #Massachusetts pic.twitter.com/RttU58yugK - Darius Aniunas (@dariusaniunas) December 14, 2022

Na origem desta tempestade está um sistema de baixa pressão, gerado por um forte choque entre duas massas de ar: uma muito fria do Ártico e outra tropical, procedente do Golfo do México. O que torna o caso atual extraordinário é que a pressão atmosférica caiu muito rapidamente, em menos de 24 horas.

As previsões apontam para temperaturas até -40°C no norte do país e abaixo de zero na costa do Texas.

Recordes de frio

Vários recordes de frio foram registados: -53°C, no oeste do Canadá; -38°C, em Minnesota, e mais ao sul, onde as temperaturas costumam ser mais amenas nesta época do ano, -13° C, em Dallas; e -8°C, em Houston.



Quase um milhão de americanos ficaram sem eletricidade na manhã desta sexta-feira, especialmente em estados do sudeste do país, como Geórgia, Carolina do Norte, Texas e Connecticut, segundo o site especializado Poweroutage.us.

Do outro lado da fronteira, o Canadá também se prepara para "temperaturas excecionalmente baixas para a temporada", com fortes nevões.

As autoridades encorajaram os moradores do Quebeque, por exemplo, a "preparar planos de contingência e kits de emergência com água potável, alimentos, remédios, um kit de primeiros socorros e uma lanterna".