Elon Musk anunciou que ia comprar o Manchester United, mas era uma "piada"

JN com AFP Hoje às 07:46 Facebook

Twitter

Partilhar

O magnata Elon Musk, fundador da Tesla e da SpaceX, disse, na terça-feira, no Twitter, que ia comprar o clube de futebol inglês Manchester United. Horas depois, garantiu que era uma "piada".

"Não vou comprar nenhum clube desportivo", escreveu Elon Musk, no Twitter, horas depois de ter publicado o anúncio da compra do Manchester United na mesma rede social. "Além disso, vou comprar o Manchester United, de nada", escreveu.

Also, I"m buying Manchester United ur welcome - Elon Musk (@elonmusk) August 17, 2022

No, this is a long-running joke on Twitter. I"m not buying any sports teams. - Elon Musk (@elonmusk) August 17, 2022

O multimilionário fez o comentário em resposta a outro dos seus tweets sobre apoiar os dois principais partidos políticos dos Estados Unidos. Musk, de 51 anos, que está envolvido num processo pela sua tentativa de comprar o Twitter, foi posteriormente questionado na plataforma se ia realmente adquirir o clube inglês.

"Não, isto é uma piada de longa data no Twitter. Não vou comprar nenhum clube desportivo", respondeu o empresário, acrescentando que o clube inglês era a sua "equipa preferida" quando era criança.

O Manchester United, um dos maiores clubes do futebol mundial, é propriedade da família Glazer, que é alvo da fúria dos fãs devido à sua queda prolongada. As ações da equipa na Bolsa de Valores de Nova Iorque caíram no acumulado do ano, mas terminaram estáveis na terça-feira, com uma capitalização de mercado de 2,1 mil milhões de dólares (equivalente a 2,07 mil milhões de euros). Os Red Devils terminaram a temporada passada no sexto lugar na Premier League.