Hoje às 21:41 Facebook

Twitter

Partilhar

Os Estados Unidos abateram outro objeto voador não identificado, o terceiro em três dias, no espaço aéreo da América do Norte.

A congressista Elissa Slotkin, eleita pelo estado do Michigan, confirmou o abate de um objeto voador não identificado, nos céus acima do lago Huron, junyto à fronteira com o Canadá.

"Excelente trabalho de todos os envolvidos nesta missão", disse Slotkin, citada pelo canal de televisão BBC. De acordo com a congressista, o abate resultou de uma missão conjunta da Força Aérea e da Guarda Nacional e ocorreu menos de 24 horas depois de um objeto não identificado ter sido abatido no espaço aéreo do Canadá.

PUB

Foi o terceiro objeto voador não identificado abatido pelos EUA em três dias. Ontem, um caça F-22 do Comando de Defesa do Espaço Aéreo Norte-Americano (NORAD, na sigla original), abateu "um objeto sobre o Yukon", nos céus do Canadá. "Ordenei o abate de um objeto não identificado que violou o espaço aéreo canadiano" disse o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, no Twitter.

Hoje, a China anunciou que iria abater um objeto voador que detetou a sobrevoar o território chinês.