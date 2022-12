Falência da FTX deixa dois milhões de lesados. "Um dos golpes mais elaborados da história"

Sam Bankman-Fried valia dezenas de milhões de euros, pelo menos no papel. O "génio descontraído" e atraiu celebridades do desporto e da política para conferências em "resorts "de luxo nas Bahamas, ilha das Caraíbas onde estava a sede da FTX, plataforma de criptomoeda que faliu a 11 de novembro. Cerca de dois milhões de investidores, incluindo portugueses, foram apanhados numa das "maiores fraudes da história dos EUA".

A FTX, uma corretora de criptomoeda fundada em 2019, declarou falência em novembro, após três anos de crescimento acelerado. A empresa, fundada por Sam Bankman-Fried e Zixiao Wang, podia ser vista na frente dos Mercedes que competem na Fórmula 1, deu o nome ao pavilhão da equipa da NBA Miami Heat e patrocinou uma equipa de desportos virtuais (eSports). A companhia estabeleceu a credibilidade atraindo investidores famosos, como o "mal-disposto" da versão norte-americana do programa televisivo "Shark Tank", David O' Leary, já ouvido em comissão de inquérito no Senado dos EUA, investiu em empresas em dificuldades com o "inverno cripto" e apoiou causas sociais.