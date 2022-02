"Fase aguda" da pandemia pode acabar já este ano

JN/Agências Hoje às 17:05 Facebook

Twitter

Partilhar

O diretor da Organização Mundial da Saúde disse, esta sexta-feira, que a "fase aguda" da pandemia pode terminar este ano se cerca de 70% do mundo estiver vacinado.

"A nossa expectativa é que a fase aguda desta pandemia termine este ano, claro com uma condição: a vacinação de 70% até meados deste ano, por volta de junho, julho", disse Tedros Adhanom Ghebreyesus, em declarações a jornalistas na África do Sul. "Se isso for feito, a fase aguda pode realmente terminar, e é isso que esperamos. Está nas nossas mãos. Não é uma questão de sorte. É uma questão de escolha."

O diretor da OMS falava durante uma visita à Afrigen Biologics and Vaccines, que produziu a primeira vacina de mRNA contra a covid-19 feita em África, usando a sequência da Moderna. "Esperamos que esta vacina seja mais adequada aos contextos em que será usada, com menos restrições de armazenamento e a um preço mais baixo", afirmou.

A vacina estará pronta para testes clínicos em novembro, com aprovação prevista para 2024. A Afrigen está a liderar o projeto-piloto, apoiado pela OMS e pela iniciativa COVAX.

Apenas 11% dos africanos estão vacinados, a taxa mais baixa do mundo. Na semana passada, o departamento da OMS na África disse que o continente deve aumentar a sua taxa de vacinação "seis vezes" para atingir a meta de 70%.