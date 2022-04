Filho de Paul Auster morre dias após ser preso pela morte da filha bebé

Maria Oliveira Hoje às 14:56 Facebook

Twitter

Partilhar

Daniel Auster, filho do famoso escritor norte-americano Paul Auster, foi encontrado morto dias depois de ter sido preso pela morte da filha bebé, em Nova Iorque, Estados Unidos. De acordo com as autoridades, tudo aponta para que tenha sofrido uma overdose de drogas.

A tragédia ruiu sobre a família de Paul Auster. Poucos dias depois da detenção do filho do escritor, pela morte da filha Ruby, de 10 meses, na sequência de uma suposta overdose de fentanil, Daniel Auster foi encontrado morto. Segundo o "New York Post", alguns dados de relatórios da Polícia mostram que Auster, de 44 anos, "foi encontrado com uma acumulação de drogas e uma dose semelhante à que costumava tomar, o que significa que a sua morte pode ter sido acidental".

Detido há poucos dias, o filho de Paul Auster saiu sob fiança por homicídio involuntário na morte da filha Ruby. O acontecimento colocou Daniel Auster nas manchetes da imprensa internacional a 1 de novembro, depois de ter chamado a Polícia dizendo que não conseguia reanimar a bebé. Dias depois, a autópsia da filha foi tornada pública, confirmando a morte por overdose, embora não tenha sido tornado público em que circunstâncias é que a menina poderá ter ingerido a substância.

Daniel Auster teve uma vida marcada por excessos e problemas com a Justiça. Em 1996, testemunhou o assassinato de Andre "Angel" Melendez, traficante de droga de Nova Iorque. Embora não estando implicado no crime, declarou-se culpado de posse de três mil dólares (cerca de 2855 euros) que tinham sido roubados a Melendez e foi condenado a pena de prisão com liberdade condicional.