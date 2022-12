Fundador da FTX foi extraditado para os EUA e deverá ser ouvido ainda hoje

JN Hoje às 11:33 Facebook

Twitter

Partilhar

O ex-diretor-executivo da plataforma de criptoativos FTX, Sam Bankman-Fried, foi extraditado das Bahamas para os EUA, esta quinta-feira de manhã, podendo ser ouvido em solo americano por um juiz ainda durante o dia. O "génio" de cabelo desgrenhado é suspeito de orquestrar "uma das maiores fraudes da história" norte-americana.

Sam-Bankman Fried foi detido nas Bahmas, onde esta sediada a FTX, na passada semana, cerca de um mês após a falência da corretora, que era a segunda maior no mercado das moedas virtuais e nos criptoativos, a seguir à Binance. A empresa, que chegou a valer cerca de 30 mil milhões de euros, terá deixado cerca de dois milhões de credores em todo o Mundo, Portugal incluído.

O procurador-geral dos EUA, Damian Williams, acusa SBF, como é conhecido no meio dos criptoativos, de orquestrar "uma das maiores fraudes da história" norte-americana. Bankman-Fried é acusado de desviar ilegalmente o dinheiro dos clientes para cobrir despesas, dívidas e negociações arriscadas no fundo de cobertura Alameda Research, e para fazer luxuosas compras de imóveis e grandes doações políticas, destacam os procuradores numa acusação de 13 páginas citada pela agência Associated Press (AP).

PUB

"Sam Bankman-Fried construiu um castelo de cartas com base em fraude, enquanto dizia aos investidores que tinha um dos locais mais seguros para investimento em cripto", disse o presidente da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC, na sigla em inglês), Gary Gensler, em comunicado. "Mas desde o início, desviou indevidamente os ativos dos clientes para o fundo especulativo de cripto de propriedade privada, Alameda Research LLC ", e usou os recursos dos clientes para fazer investimentos de risco não revelados, luxuosas compras imobiliárias e grandes doações políticas", afirma o documento da SEC.

SBF vai ser levado "perante um juiz o mais cedo possível" disse o procurador-geral dos EUA, fazendo um apelo: "Se teve algum tipo de conduta imprópria na FTX ou Alameda, é tempo de se chegar à frente. Estamos a avança depressa e a nossa paciência não é eterna", disse Williams, ao anunciar a extradição de Sam Bankman-Fried.

Entretanto, dois sócios de SBF declararam-se culpados de fraude bancária, entre outros crimes. A ex-diretora executiva da Alameda Research, empresa fundada por Bankman-Fried e braço investidor da FTX, Carolyn Ellison, e o cofundador da FTX, Gary Wang, declararam-se culpados de acusações "relacionadas com o papel na fraude que contribuiu para o colapso" da empresa, disse o procurador Damian Williams, num vídeo.

Statement of U.S. Attorney Damian Williams on U.S. v. Samuel Bankman-Fried, Caroline Ellison, and Gary Wang pic.twitter.com/u1y4cs3Koz - US Attorney SDNY (@SDNYnews) December 22, 2022

Williams acrescentou que os dois estão a colaborar com a investigação sobre "o grande esquema de fraude" que o guru da criptomoeda alegadamente terá conduzido e que contribuiu para o colapso da empresa, trazendo estragos para o setor.