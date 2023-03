Guo Wengui: crítico da China, apoiante de Trump e burlão multimilionário

O multimilionário chinês Guo Wengui, com ligações ao ex-assessor de Donald Trump na Casa Branca Steve Bannon, foi detido, este mês, em Nova Iorque, acusado de orquestrar um esquema de fraude de mil milhões de dólares.

Guo Wengui tem contra si 12 acusações, incluindo fraude eletrónica, fraude de valores mobiliários, fraude bancária e lavagem de dinheiro. De acordo com o procurador norte-americano Damian Williams, Guo liderou uma conspiração complexa para burlar milhares dos seus seguidores em mais de mil milhões de dólares.

Guo e o Kin Ming Je, o seu alegado cúmplice, são acusados de aproveitar a presença online de Guo para solicitar investimentos em várias empresas e programas, "prometendo retornos financeiros descomunais e outros benefícios", segundo os procuradores. A fraude começou em 2018, ano em que Guo fundou duas "supostas organizações sem fins lucrativos" - a Fundação do Estado de Direito e a Sociedade do Estado de Direito. Depois, usou essas organizações para ganhar seguidores "que estavam alinhados com os seus supostos objetivos políticos na China". Esses seguidores estavam "inclinados a acreditar nas declarações de Guo sobre investimentos e oportunidades de ganhar dinheiro", disseram as autoridades.

Milhares de dissidentes chineses enviaram dinheiro, pensando que estavam a comprar ações e criptomoedas. Porém, em vez de ser investido, o dinheiro foi usado para financiar um estilo de vida luxuoso e compras extravagantes, incluindo propriedades imobiliárias, um iate, carros desportivos, tapetes no valor de um milhão de dólares e um piano de 140 mil.

"Eu via as suas transmissões ao vivo todos os dias", disse Coco, uma imigrante chinesa que mora nos EUA, em declarações à BBC. "Os vídeos são sensacionais e confiámos totalmente nele".

"Confiámos totalmente nele"

As autoridades norte-americanas apreenderam 634 milhões de dólares em 21 contas bancárias diferentes, bem como ativos adquiridos com o produto da suposta fraude, incluindo um Lamborghini Aventador SVJ Roads.

Nasceu pobre e tornou-se um dos homens mais ricos da China

Nascido em 1970, Guo Wengui cresceu com sete irmãos na província de Shandong, no nordeste da China, de acordo com a revista "The New Yorker". Se a pobreza foi algo que conheceu no início da vida, não era algo que o esperava para sempre. Embarcando numa carreira no mercado imobiliário, tornou-se um dos homens mais ricos da China.

Guo Wengui admitiu ter cultivado contactos nos serviços de informação chineses. Mas se isso lhe deu conhecimento interno, também fez com que fosse acusado de ser um agente duplo, trabalhando para o Governo chinês.

Em 2014, após uma disputa comercial e a detenção de um dos seus contactos, Guo fugiu da China para Londres e depois para Nova Iorque. Em 2017, pediu asilo político nos EUA, alegando perseguição por parte das autoridades do Partido Comunista Chinês (PCC).

Ligações pró-Trump, críticas ao Governo chinês e incitação à violência

Ao contrário de outros dissidentes que vivem no estrangeiro, Guo não se manteve discreto e tornou-se uma voz crítica dos governantes da China, acusando vários altos funcionários de corrupção. Por sua vez, as autoridades chinesas acusaram-no de suborno, sequestro, fraude, lavagem de dinheiro e violação.

Quando Guo conheceu Steve Bannon, este tinha acabado de ser afastado do seu cargo na Casa Branca. Desde então, a dupla começou a surgir com frequência em vídeos online e podcasts em que criticavam o PCC. A oposição aos governantes da China, a fidelidade à ala Trump do Partido Republicano e as teorias da conspiração sobre a covid-19 e as vacinas uniram os dois homens.

Magnata chinês uniu-se a Steve Bannon, ex-assessor de Donald Trump na Casa Branca Foto: EPA

Embora tenha negado a incitação da violência, Guo lançou a campanha "Punição dos Traidores", que levou alguns dos seus seguidores às casas dos seus inimigos, a maioria dos quais dissidentes que, de alguma forma, contrariaram o magnata, levando-o a acusá-los de serem espiões chineses. Vários terão recebido ameaças de morte e pelo menos um foi espancado.

Suspeitas surgiram com detenção de Bannon por fraude

Guo e Bannon cofundaram o GTV Media Group, uma plataforma de notícias alternativas, onde exibiam transmissões ao vivo e podcasts. De acordo com a acusação deste mês, 5500 investidores investiram um total de 452 milhões de dólares na GTV, que Guo afirmou valer dois mil milhões. Na realidade, alega-se, era um negócio novo e sem receitas.

Os primeiros sinais de que algo estava mal surgiram em agosto de 2020, quando Bannon foi detido enquanto estava no iate de Guo, em Connecticut. Bannon foi acusado de fraude num suposto esquema para burlar pessoas que financiaram uma empresa sem fins lucrativos para construir um muro na fronteira entre os EUA e o México.

As autoridades norte-americanas começaram a investigar as atividades comerciais do magnata chinês, culminando na sua detenção este mês. Em comunicado, os representantes de Guo consideraram as acusações "fabricadas e injustificadas" e acusaram o sistema de justiça dos EUA de ser controlado pelo PCC.