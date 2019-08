As nove vítimas mortais do tiroteio em Dayton

Hoje às 20:03 Facebook

Pelo menos dez pessoas morreram, incluindo o atacante, e várias ficaram feridas no tiroteio de domingo, na cidade norte-americana de Dayton, Ohio.

"O atirador morreu. Há outros nove mortos. Pelo menos outras 27 pessoas foram transferidas para hospitais da área com ferimentos", confirmou o Departamento de Polícia de Dayton na sua conta no Twitter.

Em alguns segundos, nove pessoas, que estavam nas ruas de Dayton, viram a sua vida tornar-se num caos mortal, causado por um homem que começou a disparar contra elas. O atirador, Connor Betts, de 24 anos, só parou quando a polícia disparou contra ele e o matou.

Estas são as nove vítimas mortais do ataque de Dayton:

Megan Betts

Megan e Connor Betts Foto: Facebook

Megan Betts era a irmã mais nova do atirador, Connor Betts. Tinha 22 anos, era estudante de ciências do ambiente e morreu em Dayton baleada pelo próprio irmão. Segundo a polícia, tinham chegado juntos a um bar em Oregon, mas depois separaram-se. Megan foi uma das primeiras vítimas a ser atingidas. Segundo o chefe da polícia de Dayton, os pais estão a viver "um pesadelo".

De acordo com o seu currículo no LinkedIn, Megan passou uma parte do verão em Montana, nos Estados Unidos, a trabalhar. No verão passado, supervisionou atividades aquáticas infantis num parque e também já trabalhou em diversas lojas.

Monica Brickhouse

Segundo a imprensa local, Monica Brickhouse, de 39 anos, cresceu em Springfield, a cerca de 32 quilómetros de Dayton. Morou em Virgínia Beach por algum tempo, onde trabalhava para a Anthem, uma companhia de seguros de saúde. Transferiu-se recentemente para Dayton para trabalhar a partir de casa.

Durante o tiroteio, Monica estava com a amiga e colega de trabalho Beatrice Warren-Curtis, que também foi morta. A chefe executiva da Anthem, Gail Boudreaux, enviou uma nota aos funcionários da empresa descrevendo as duas mulheres como queridas amigas, "conhecidas pela energia positiva", segundo a emissora de televisão "WAVY".

Nicholas P. Cumer

Nicholas P. Cumer Foto: DR

Nicholas Cumer, de 25 anos, tinha apenas mais cinco dias de estágio na "Maple Tree Cancer Alliance", em Dayton, para terminar o mestrado em fisiologia pela Universidade de St. Francis, na Pensilvânia. Ia também começar a trabalhar permanentemente naquele local.

"Ele queria passar o resto da vida a trabalhar com pacientes com cancro", disse Karen Wonders, diretora executiva da Maple Tree. Estava com dois colegas, no momento do tiroteio, que ficaram feridos.

Derrick R. Fudge

Derrick R. Fudge Foto: DR

Derrick Fudge, 57 anos, passou o último dia da sua vida com toda a família - 100 pessoas - num jantar. "Foi uma oportunidade maravilhosa para todos nós. Agora, é a melhor memória", disse Twyla Southall, a irmã mais nova.

Derrick cresceu em Springfield com os cinco irmãos e trabalhou como cozinheiro em diversos restaurantes. Na noite de sábado, tinha saído com o filho para celebrar o aniversário de um amigo. O filho escapou sem ferimentos.

Thomas J. McNichols

Thomas J. McNichols Foto: DR

Thomas McNichols, também conhecido como "Teejay", tinha 25 anos. Era pai de duas meninas e dois rapazes e morava com uma tia no bairro Westwood, em Dayton. "Adorava divertir-se, e sempre que o via estava-se a rir ou a sorrir", disse Jevin Lamar, um primo que cresceu em Dayton e se mudou para Los Angeles.

"Era um grande pai e um grande irmão. UM protetor. E estava feliz", disse o primo.

Lois L. Oglesby

Lois Oglesby, 27 anos, era mãe de uma menina de seis anos e outra recém-nascida, de acordo com uma mensagem publicada pela associação de "Miami Valley Community Action", onde a mãe trabalhou por quase 23 anos. A associação está a angariar fundos para os custos do funeral e para o cuidado a longo prazo das duas filhas.

De acordo com o "The Dayton Daily News", Lois trabalhava numa creche e cresceu a frequentar a igreja e aulas de dança.

Saeed Saleh

Saeed Saleh Foto: DR

Saeed Saleh, 38 anos, cresceu em Eritreia, África, e emigrou para Ohio há cerca de três anos, segundo Yahya Khamis, líder da comunidade sudanesa em Dayton, que ajuda imigrantes da Eritreia. Saeed vivia em Dayton com a mulher e uma filha pequena, enquanto os outros dois filhos moram na Eritreia com a mãe dele, disse Yahya Khamis.

Tal como muitos imigrantes africanos, tinha vários empregos, trabalhava num armazém e conduzia para um serviço de carros.

Logan Turner

Logan Turner Foto: DR

Logan Turner, 30, trabalhava como operador de máquinas em Springboro, a cerca de 19 quilómetros a sul de Dayton. Depois de três anos no cargo, já havia conquistado a reputação como um dos principais funcionários da Thaler, segundo Greg Donson, presidente da empresa.

Greg Donson disse que Logan se destacou como um trabalhador inteligente e com uma boa atitude. "Estava a trabalhar pouco a pouco até ao topo", disse Greg.

Beatrice N. Warren-Curtis

Beatrice N. Warren-Curtis Foto: DR

Beatrice Warren-Curtis, 36 anos, cresceu em Wilmington, Delaware, e mudou-se para a Virgínia, onde trabalhou no escritório de Anthem, em Virgínia Beach, companhia de seguros de saúde. Estava em Dayton a visitar a colega de trabalho e amiga íntima, Monica Brickhouse, que também foi morta no tiroteio.

"Ela amava a família, especialmente a mãe, e gostava de viajar para visitar os sobrinhos", lembra a amiga Lakisha Jarrett. "Também adorava ir a jogos de futebol [americano] para ver a equipa favorita, Philadelphia Eagles".