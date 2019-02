Cobras e crocodilos nas ruas devido às graves inundações na Austrália

Hoje às 16:47 Facebook

As graves cheias registadas no Estado de Queensland, no nordeste da Austrália, estão arrastar crocodilos e cobras para áreas urbanas, forçando milhares de pessoas a abandonar as suas casas.

Os habitantes da cidade de Townsville, em Queensland, estão a lidar não só com as inundações, deslizamentos de terra e cortes de energia elétrica, devido às chuvas intensas, mas também com o perigo da presença de cobras e crocodilos.

A governadora do Estado, Annastacia Palaszczuk, afirmou que mais de mil pessoas ligaram para os serviços de emergência por avistamento de crocodilos e cobras em áreas urbanas. Estima-se que os répteis tenham sido arrastados pelas águas devido às inundações.

Uma moradora local partilhou, no Facebook, a fotografia de um crocodilo à frente da casa dos pais.

Outro foi fotografado em cima de uma árvore.

A situação agravou-se, domingo, quando as autoridades abriram as comportas da barragem de Ross River para prevenir um possível colapso, libertando cerca de 1900 metros cúbicos de água por segundo.

As inundações alagaram casas, escolas e aeroportos. Muitos residentes usaram os telhados das casas para se manterem em segurança até serem resgatados.

Cerca de vinte mil habitações podem estar em risco. Segundos os meios de comunicação locais, alguns subúrbios da cidade estão completamente submersos e as previsões meteorológicas apontam para mais chuva até terça-feira.

Os meteorologistas temem que as condições meteorológicas e ventos fortes criem um tornado na região nos próximos dias. As fortes chuvas que atingem a cidade de Townsville ocorrem enquanto a Austrália recupera de uma onda de calor que afetou todos os oito Estados do país.