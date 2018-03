Coreia do Norte disponível para parar testes nucleares

Hoje às 12:22 Facebook

A Coreia do Norte está disponível para discutir abdicar dos testes de armas nucleares, se os EUA concordar em conversar diretamente com o regime de Pyongyang.

Segundo o "The Guardian", o anúncio, que representa uma redução dramática na escalada de tensão na península coreana, acontece na sequência de uma visita de altos diplomatas da Coreia do Sul à capital da Coreia do Norte.

As duas Coreias acordaram realizar uma cimeira na sua fronteira no final de abril, foi hoje também revelado, depois de um encontro de um emissário sul-coreano após se ter encontrado com o líder norte-coreano Kim Jong-un em Pyongyang.

A cimeira realizar-se-á na localidade de Panmunjom, no meio da zona desmilitarizada (DMZ) que separa a Coreia do Norte da Coreia do Sul, declarou o emissário Chung Eui-yong, que é conselheiro para a segurança do presidente Moon Jae-in.

As Coreias também acordaram abrir uma linha de comunicação de emergência entre os seus dirigentes e a cimeira será precedida de uma conversa telefónica entre Kim Jong-un e Moon Jae-in, precisou.

Segundo Chung Eui-yong, a Coreia do Norte prometeu suspender os seus ensaios nucleares e de mísseis enquanto durar o diálogo inter-coreano.

O conselheiro de Moon Jae-in disse ainda que a Coreia do Norte expressou a vontade de se desnuclearizar desde que a segurança do país seja garantida.

Esta será a terceira cimeira entre os dirigentes dos dois países desde o final da guerra da Coreia(1950-1953), tendo as anteriores ocorrido em 2000 e 2007.

Chung e os diplomatas sul-coreanos que o acompanharam a Pyongyang são os mais altos responsáveis do Sul a deslocarem-se à Coreia do Norte nos últimos 10 anos.

A visita ocorre após uma notável aproximação ocasionada pelos Jogos Olímpicos de Pyeongchang.

O encontro dos emissários com Kim Jong-un durou mais de quatro horas e a equipa do Sul deve partir na quarta-feira para Washington, para dar informações sobre a visita.

Trump saúda "possíveis progressos" na Coreia do Norte

O presidente dos Estados Unidos saudou esta terça-feira "possíveis progressos" na Coreia do Norte, mas admitiu que podem ser "falsas esperanças", depois de a Coreia do Sul anunciar que Pyongyang concordou em suspender os ensaios nucleares durante as negociações.

Donald Trump considerou no entanto que todas as partes estão a fazer "um esforço sério".

"Possíveis progressos nas conversações com a Coreia do Norte. Pela primeira vez em muitos anos, um esforço sério está a ser feito por todas as partes. O mundo observa e espera! Pode ser uma falsa esperança, mas os EUA estão dispostos a avançar em qualquer das direções", escreveu o presidente norte-americano na sua conta oficial no Twitter.

A reação foi divulgada depois de a Coreia do Sul anunciar que Pyongyang aceitou suspender os ensaios nucleares e balísticos se houver conversações com os Estados Unidos sobre o programa nuclear.

Seul também anunciou uma cimeira entre as duas Coreias para o final de abril.