Encontrada e desativada bomba no principal aeroporto do Sri Lanka

Horas depois do ataque coordenado com várias explosões que vitimaram 207 pessoas no Sri Lanka, as autoridades daquele país anunciaram que foi encontrada e desativada uma bomba improvisada no principal aeroporto.

O engenho foi encontrado durante uma patrulha da Força Aérea no Aeroporto Internacional Bandaranaike, em Katunayake, na cidade de Negombo.

Um correspondente da BBC no local informou que o dispositivo foi desativado em segurança numa explosão controlada levada a cabo por uma equipa especial.

O aeroporto terá estado encerrado enquanto as autoridades procediam à desativação da bomba. Não se sabe, para já, se o funcionamento já voltou à normalidade.