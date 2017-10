Jacinda Ardern é a mais nova chefe de Governo da Nova Zelândia dos últimos 150 anos

Ana s. ferreira Hoje às 14:41 Facebook

Jacinda Ardern, líder do Partido Trabalhista, vai chefiar o próximo Executivo neozelandês, após um acordo com o dirigente do partido nacionalista Nova Zelândia Primeiro (NZP).

Depois de as eleições de 23 de setembro não terem dado maioria parlamentar a nenhuma formação - o Partido Nacional, de centro-direita, conseguiu 45% dos votos - a indefinição política terminou ontem, com Winston Peters, do NZP, a aceitar uma aliança com os trabalhistas, justificando que os cidadãos votaram "a favor de uma mudança de Governo".

O acordo alcançado acabou por reunir um número de deputados superior aos do Partido Nacional. A coligação reúne assim 63 dos 120 assentos parlamentares e deverá ainda incluir o Partido Verde. O Partido Trabalhista destrona assim os nacionalistas, que lideravam o país desde 2008.

Aos 37 anos, Jacinda Ardern é a terceira mulher a governar a Nova Zelândia e a mais nova chefe de Governo dos últimos 150 anos. A sua popularidade e as multidões que arrastava - apelidadas de "Jacindamania" - levaram a comparações com políticos "rock-star", como Barack Obama (EUA) e Justin Trudeau (Canadá).

Durante a campanha eleitoral, prometeu combater a pobreza infantil, construir habitações sociais, melhorar a qualidade da água, reduzir a imigração e despenalizar o aborto. "Iremos trabalhar para garantir que a Nova Zelândia volte a ser uma líder mundial, um país do qual nos possamos orgulhar."