Kim Jong-Un falou de "coração aberto" com dirigentes sul-coreanos

Hoje às 01:00 Facebook

Twitter

O líder norte-coreano, Kim Jong-Un, teve uma "conversa de coração aberto" com os enviados do presidente sul-coreano, Moon Jae-in, noticiou a agência noticiosa estatal da Coreia do Norte.

O despacho da agência norte-coreana KCNA adiantou que Kim exprimiu o seu desejo de "escrever uma nova história de reunificação nacional" durante um jantar na noite anterior.

Dado o sangue já derramado, os testes de armas pela Coreia do Norte e as ameaças de guerra ao longo do último ano, há um considerável ceticismo sobre os aparentes sinais de descongelamento entre as Coreias.

Mas cada novo desenvolvimento também aumenta a possibilidade de os rivais usarem a atmosfera de distensão criada durante a participação da Coreia do Norte nos Jogos Olímpicos de Inverno, que decorreram em Pyeongchang, na Coreia do Sul, para reduzir a tensão em torno das ambições nucleares de Pyongyang e recomeçar as conversações entre a Coreia do Norte e os EUA.

Ainda segundo a KCNA, Kim Jong-Un acolheu com satisfação os visitantes sul-coreanos, a quem apresentou as suas perspetivas em relação à "ativação de um diálogo versátil, contacto, cooperação e intercâmbio".

A Kim é também atribuída a afirmação de que deu "instruções importantes para a área relevante para tomar medidas práticas rapidamente" para uma cimeira com Moon Jae-in.

O papel de um líder confiante e acolhedor de representantes, de grau inferior, do Sul rival, é um dos que agradam claramente a Kim. Tirou fotos com os sul-coreanos e promoveu o que foi descrita como "uma atmosfera sincera e co-patriótica".

Mas muitos no Sul e nos EUA querem saber o que ele planeia fazer depois da barragem de testes com armas, que levantaram o espetro da guerra.

O Norte tem dito repetidamente que não prescinde do seu arsenal nuclear, enquanto prossegue a construção de um arsenal que possa alcançar o território continental norte-americano.

A delegação sul-coreana, com 10 elementos, é liderada pelo diretor de segurança nacional, Chung Eui-yong.

Esta viagem ao Norte de dirigentes sul-coreanos de nível elevado é a primeira conhecida desde há 10 anos.