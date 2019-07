Merkel sofre terceira crise de tremores em menos de um mês

Hoje às 12:29 Facebook

A chanceler alemã, Angela Merkel, sofreu, na quarta-feira, uma crise de tremores em público durante uma cerimónia, o terceiro incidente deste tipo em menos de um mês.

A crise ocorreu a meio da manhã, numa cerimónia oficial no exterior da chancelaria, em Berlim, quando Angela Merkel recebia o primeiro-ministro da Finlândia, Antti Rine.

O episódio é o terceiro do género, depois dos ocorridos a 18 e a 27 de junho, e, como nos anteriores, os tremores, menos intensos que nas crises anteriores, passaram assim que Merkel começou a andar.

O primeiro episódio ocorreu num dia de altas temperaturas e a chanceler, 64 anos atribuiu os tremores a desidratação.

Após os dois primeiros episódios, quando participava na Cimeira do G20 no Japão, a 29 de junho, Angela Merkel disse compreender as questões relativas ao seu estado de saúde, mas assegurou que estava bem.

Angela Merkel, que dentro de poucos dias completa 65 anos,, lidera o Governo da Alemanha desde 2005.