Brasil envia 2 mil militares para conter violência no Rio Grande do Norte

O Ministério da Defesa do Brasil anunciou esta sexta-feira que enviará dois mil membros das Forças Armadas para o estado do Rio Grande do Norte, onde a polícia local está em greve há dez dias contra o atraso do pagamento de salários.

O Governo brasileiro explicou que os primeiros 500 soldados das Forças Armadas serão deslocados para o Rio Grande do Norte ainda esta sexta-feira e que o resto será enviado para aquele estado do nordeste do país nas próximas 48 horas.

Os membros das forças armadas ficarão concentrados nas cidades de Natal, a capital regional do Rio Grande do Norte, e em Mossoró, onde as maiores taxas de violência foram registadas desde que a polícia entrou em greve.

O Ministério da Defesa indicou ainda que os reforços militares, usados para restaurar a tranquilidade nas ruas, devem permanecer no Rio Grande do Norte por, pelo menos, quinze dias, mas observou que esse período pode ser prorrogado, dependendo do resultado das negociações entre os policiais e o governo local.

Na semana passada, o Brasil já havia enviado 120 membros da Força Nacional de Segurança para a região. No entanto, o Governo admitiu que essa força não foi suficiente para controlar a situação gerada pela greve da polícia local.

Desde o início da greve houve 56 homicídios e 485 assaltos no Rio Grande do Norte, de acordo com um último relatório das policias daquele estado, divulgado na última quinta-feira.

Também foram registados, pelo menos, cinco saques a supermercados e outras lojas comerciais, especialmente nas cidades de Natal e Mossoró, onde a maior parte dos elementos do exército ficará concentrada.