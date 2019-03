Os rostos das vítimas do ataque terrorista na Nova Zelândia

Hoje às 09:48, atualizado às 11:03 Facebook

Novos, velhos, homens, mulheres... O ataque a duas mesquitas na Nova Zelândia não poupou ninguém. Estavam quase todos a participar nas orações de sexta-feira, as mais importantes da semana para a comunidade muçulmana. Conheça os rosto das vítimas do ataque, algumas confirmadas como tendo morrido, outras dadas como desaparecidas pela família e amigos.

Daoud Nabi, 71 anos

Daoud Nabi, 71 anos Foto: REUTERS

Nascido no Afeganistão, Daoud é uma das primeiras vítimas a ser identificada. Mudou-se para a Nova Zelândia nos anos 80, para escapar à invasão soviética. O filho, devastado, falou aos jornalista sobre a perda, com uma fotografia do pai no telemóvel.

Mucad Ibrahim, 3 anos

Mucad Ibrahim, 3 Foto: DR

Oficialmente, está dado como desaparecido, mas ninguém o viu depois do ataque e não está na lista de feridos. "Pensamos que ele é uma das pessoas que morreu na mesquita [onde se encontrava com a família]. Nesta altura, todos dizem que está morto", disse um irmão ao site neozelandês Stuff.

Abdullahi Dirie, 4 anos

O "Washington Post" avança a morte do sobrinho do imã da mesquita Dar Al Hijrah, em Minneapolis, EUA. O cunhado telefonou-lhe a dizer que o filho mais novo, de cinco irmãos, tinha morrido no tiroteio.

Atta Elayyan, 33 anos

Atta Elayyan, de 33 anos Foto: DR

Atta era guarda-redes da seleção nacional de futsal neozelandesa e um conhecido empresário da área da tecnologia. As últimas informações davam conta que estaria a ser operado num hospital de Christchurch.

Naeem Rashid e o filho Talha Naeem, 21 anos

Naeem Rashid Foto: DR

Segundo os relatos dos meios de comunicação locais, Naeem morreu no hospital depois de ter sido baleado, enquanto fazia frente ao atirador na mesquita de Al Noor. Era professor e estava há poucos meses no país. O filho, de 21 anos, morreu no local.

Mojammel Hoq, 30 anos

Mojammel Hoq, 30 anos Foto: DR

Estudante de Medicina Dentária, era natural do Bangladesh e está entre os desaparecidos.

Haroon Mahmood, 40 anos

Tinha acabado recentemente o doutoramento. Estava na mesquita Al Noor e ninguém conhece o seu paradeiro.

Husne Ara Parvin, 42 anos

Husne Ara Parvin, 42 anos Foto: DR

Husne foi morta a tiro quando tentava chegar perto do marido, que se movimenta em cadeira de rodas, na zona masculina da mesquita Al Noor. Quando ouviu os tiros, decidiu que iria ajudá-lo, mas cruzou-se com o atirador pelo caminho. O marido sobreviveu e o casal tem uma filha.

Mohammad Imran Kahn, 47 anos

Morreu na mesquita de Linwood. Era o proprietário de dois restaurantes em Christchurch.

Amjad Hamid, 57 anos

Amjad Hamid, 57 anos Foto: DR

Cardiologista palestiniano, Amjad procurou uma vida melhor na Nova Zelândia há 23 anos. "É terrível... esperavamos encontrar um futuro melhor para nós e para as crianças que planeavamos ter. É difícil falar sobre ele", disse a mulher ao New Zealand Herald. Apesar de a famíliar já não ter esperança, oficialmente está dado como desaparecido.

Lilik Abdul Hamid

Lilik Abdul Hamid Foto: DR

Amigos procuram, através do Facebook, por informações sobre o paradeiro de Lilik. Engenheiro aeronáutico da Air News Zealand não é visto desde o ataque de sexta-feira.