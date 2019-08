Porto Rico e República Domincana preparam-se para furacão

Hoje às 01:12 Facebook

O território norte-americano de Porto Rico declarou estado de emergência, enquanto se prepara para ser atingido por um furacão. O Centro Nacional de Furacões (National Hurricane Center, NHC) emitiu alertas de furacões e tempestades tropicais para Porto Rico e República Dominicana.

A tempestade tropical Dorian fortaleceu-se nas últimas horas e segue a sua trajetória até ao oeste do Atlântico. Meteorologistas acreditam que a tempestade tropical se possa transformar num furacão nas próximas 24 horas.

Porto Rico ainda está a recuperar da devastação causada pelo furacão Maria, em 2017, e as pessoas temem cortes de energia e outros danos causados pelos ventos fortes e chuva intensa. Nas zonas costeiras, meteorologistas alertam para o "risco de vida" causada pela agitação marítima.

A governadora de Porto Rico, Wanda Vázquez Garced, que declarou o estado de emergência para o território dos EUA na segunda-feira, pediu a mais de três milhões de cidadãos para se prepararem.

"Peço aos cidadãos que ativem o plano de emergência com cautela e paz de espírito", disse Vázquez no Twitter. Também informou que foram abertos na ilha cerca de 360 abrigos.

A tempestade deve passar a sudoeste de Porto Rico e Hispaniola Oriental, possivelmente como um furacão de categoria 1, na noite de quarta-feira. "A previsão é que o Dorian esteja perto da força de um furacão quando se aproximar de Porto Rico e Ilha de São Domingos", refere o NHC.

Na quinta-feira, a previsão é de que Dorian chegue a terra firme na República Dominicana, antes de passar pelas Ilhas Turcas e Caicos e pelo sudeste das Bahamas, na sexta-feira. De acordo com as últimas projeções da NHC, a tempestade poderá atingir o estado da Florida nos EUA na noite de sexta-feira ou no começo da manhã de sábado.