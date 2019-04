Relatório da PJ sobre Maddie McCann entre documentos libertados pela Wikileaks

Hoje às 17:16 Facebook

Tal como tinha sido prometido anteriormente, a Wikileaks libertou todos os documentos confidenciais que possui, após a detenção, em Londres, de Julian Assange, o fundador do site.

Entre os documentos agora disponíveis na Internet, encontram-se mapas dos projetos de TGV em Portugal e um relatório da Polícia Judiciária sobre o caso do desaparecimento de Maddie McCann. Nos ficheiros, constam diversos itens sobre as força militares norte-americanas e os atentados de 11 de setembro. Timor-Leste é também um dos temas que se pode encontrar na lista com milhares de entradas.

Com 47 anos, Julie Assange foi detido devido a um mandado de extradição norte-americano por "pirataria informática", que será analisado numa audiência judicial em 02 de maio, e a um mandado emitido em junho de 2012 pela justiça britânica por não-comparência em tribunal, um crime passível de ser punido com um ano de prisão.