Trump troca secretário de Estado por diretor da CIA

O presidente norte-americano anunciou, esta terça-feira, no Twitter, a saída de Rex Tillerson do Departamento de Estado e a ocupação do cargo pelo ainda diretor da CIA, Mike Pompeo.

"Mike Pompeo, diretor da CIA, vai ser o nosso novo Secretário de Estado. Vai fazer um trabalho fantástico! Obrigado ao Rex Tillerson pelo seu serviço", lê-se na mensagem, onde Donald Trump acrescenta que Gina Haspel, nomeada subdiretora da CIA em fevereiro, vai passar a liderar a agência, lembrando que esta é a primeira vez que uma mulher é escolhida para estar à frente dos serviços secretos externos dos EUA.

"Como diretor da CIA, Mike mereceu os elogios de membros dos dois partidos, ao reforçar o nosso coletivo de informações, ao modernizar as nossas capacidades ofensivas e defensivas e criando fortes laços com os nossos aliados na comunidade de serviços de informação", prosseguiu.

Mike Pompeo já reagiu à nomeação, declarando estar "profundamente grato".

Momentos depois do 'tweet' matinal de Trump, um alto responsável norte-americano veio explicar que a substituição de Rex Tillerson se deve ao facto de o Presidente querer mudar a sua equipa para as eventuais negociações com a Coreia do Norte.

Mike Pompeo irá assumir a liderança do Departamento de Estado norte-americano alguns dias depois do inesperado anúncio de um possível encontro, de contornos inéditos, entre Trump e o líder norte-coreano Kim Jong Un. O local, a data e outros aspetos deste encontro ainda estão por determinar.

Rex Tillerson, que tinha iniciado na semana passada o seu primeiro périplo pelo continente africano, decidiu na segunda-feira encurtar esta viagem e antecipar o regresso a Washington. A equipa de Tillerson disse na altura que o representante tinha encurtado em um dia a permanência na Nigéria devido a "trabalho urgente" em Washington.

Em dezembro de 2016, a escolha de Rex Tillerson, então presidente-executivo do gigante petrolífero Exxon Mobil com ligações reconhecidas ao Kremlin, para liderar a diplomacia dos Estados Unidos gerou controvérsia.

Sem qualquer experiência diplomática ou governativa, Tillerson foi apresentado ao mundo como próximo do Presidente russo, Vladimir Putin, e do Kremlin.

O próprio chegou a confessar ter ficado "boquiaberto" quando Trump lhe fez o convite para liderar o Departamento de Estado e admitiu que só assumiu a pasta porque a mulher o convenceu.