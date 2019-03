Rita Salcedas Hoje às 10:37, atualizado às 12:51 Facebook

Pelo menos um atirador abriu fogo, esta segunda-feira, contra os utentes de um elétrico em Utrecht, Holanda. O suspeito está em fuga. As autoridades suspeitam de terrorismo e alertam para a possível ocorrência de novos ataques.

De acordo com o jornal holandês "Algemeen Dagblad", pelo menos uma pessoa abriu fogo dentro de um elétrico (tram) na paragem de 24 Oktoberplein-Zuid, na cidade holandesa de Utrecht. Foram mobilizados para o local vários meios de socorro, helicópteros da Polícia e a unidade de contraterrorismo.

As vítimas, cujo número é incerto, foram assistidas no local e transportadas para o Hospital Universitário da cidade, preparado para este tipo de traumas. De acordo com a agência de notícias da Holanda e vários jornais holandeses, uma pessoa morreu.

O principal suspeito está em fuga, estando em curso uma operação policial para o encontrar. As autoridades não descartam a possibilidade de mais pessoas estarem envolvidas no ataque.

A Polícia informou, no Twitter, que o alerta para o incidente foi dado às 10.45 horas locais (menos uma hora em Portugal Continental) e que as áreas contíguas foram encerradas ao público. Em consequência do ataque, vários edifícios da cidade, incluindo mesquitas e escolas, foram fechados e vários partidos políticos suspenderam ações de campanha. A segurança nos aeroportos foi reforçada.

Nível de ameaça de terrorismo máximo

As autoridades estão a investigar o incidente como um possível ataque terrorista, disse o coordenador nacional da Unidade de Segurança e Contraterrorismo, Pieter-Jaap Aalbersberg, adiantando que se registaram incidentes similares "em vários locais".

O responsável adiantou que o nível de ameaça terrorista foi elevado para o máximo (5) e que assim continuará nas próximas 18 horas.