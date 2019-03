Polícia divulga foto e nome do suspeito do ataque em Utrecht

Hoje às 13:31, atualizado às 13:51 Facebook

A Polícia de Utrecht, Holanda, onde esta segunda-feira de manhã um homem abriu fogo dentro de um elétrico, divulgou uma fotografia do suspeito, que continua em fuga.

De acordo com as autoridades, o alegado atacante chama-se Gökmen Tanis, tem 37 anos e nasceu na Turquia. A Polícia apelou às pessoas que contactem um número de emergência e que não se aproximem do suspeito, caso o vejam.

As autoridades suspeitam de terrorismo e alertam para a possível ocorrência de novos ataques, não descartando a possibilidade de outras pessoas estarem envolvidas nos incidentes desta manhã.

Além do ataque na paragem de elétrico (tram) 24 Oktoberplein-Zuid, onde morreram pelo menos três pessoas e nove ficaram feridas, registaram-se esta manhã incidentes similares "em vários locais" da cidade de Utrecht, causando "várias vítimas", adiantou o chefe da Agência Nacional de Segurança e Antiterrorismo, Pieter-Jaap Aalbersberg, que não identificou os lugares atingidos.